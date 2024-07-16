"Шахматный Иуда" выслужился перед Путиным: предателю Украины дают должность в Крыму

Путинский гроссмейстер получит должность сенатора в РФ

Российский шахматист Сергей Карякин станет сенатором в Совете федерации РФ от аннексированного Россией Крыма. К слову, россияне придумали бывшему украинцу прозвище "Шахматный Иуда" из-за того, что тот призывал заблокировать в стране популярный шахматный портал Сhess.com.

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС. Аксенов отметил, что гроссмейстер уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Сергей добавил, что Карякин является "настоящим патриотом, доказавшем свою твердую позицию на деле".

"Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", – сказал Аксенов.

Напомним, Карякин до 2009 года представлял Украину, после чего принял российское гражданство. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Сергей стал ярым пропагандистом. Он регулярно посещал оккупированные территории Украины. Из-за этой позиции Сергея отстранили от всех международных шахматных турниров, при этом другие россияне выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.