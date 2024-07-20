"Даже нацисты такого не делали": чемпион мира по шахматам нелепо обвинил Францию в развязывании войны в Украине

Российский гроссмейстер сделал нелепое заявление

12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов высказался о проведении Олимпиады-2024 во Франции. Он раскритиковал президента страны Эмманюэля Макрона, который не исключил, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине.

Соответствующий комментарий Карпова приводит "СЭ". Российский гроссмейстер обвинил Францию в развязывании войны в Украине, хотя в этом виновата его родная страна.

"Меня все время удивляет отношение общества к Макрону. Он призвал французские войска принять участие в боевых действиях в Украине. А Франция в этом году проводит Олимпиаду. По старой традиции в годы Игр прекращались все боевые действия.

Поэтому удивительно, что никто не обратил внимания на такое разночтение французского президента сегодня и тех, кто руководил миром в древние века: греческие Олимпиады и после этого. Даже немцы в 1936 году не развязали войну", – сказал Карпов.

Отметим, Макрон публично предложил России олимпийское перемирие. В Кремле на это ответили отказом. В России считают, что об олимпийском перемирии говорить не стоит, ведь РФ якобы ни с кем не воюет.