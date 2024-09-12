Зрадник України отримав високу посаду від Путіна

У мережі лише посміялися з нової посади гросмейстера

Відомий російський шахіст Сергій Карякін став сенатором у Раді федерації РФ від анексованого Росією Криму. Раніше Карякін бив тривогу через те, що шахісти масово тікають із Росії.

Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, так звані "депутати парламенту республіки" проголосували за надання Карякіну повноважень "сенатора" і достроково припинили його повноваження "депутата". Раніше він був "депутатом кримського парламенту" від партії "Єдина Росія".

Зазначимо, про швидке призначення Карякіна нещодавно повідомляв так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов. Він зазначив, що гросмейстер приділяє велику увагу вихованню покоління, що підростає, а також є справжнім патріотом, який доказав свою тверду позицію у ділі.

У мережі лише посміялися з нової посади Карякіна.

Нагадаємо, Карякін до 2009 року представляв Україну, після чого отримав російське громадянство. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Сергій став затятим пропагандистом. Він регулярно відвідував окуповані території України. Через цю позицію Сергія усунули від усіх міжнародних шахових турнірів, при цьому інші росіяни виступають на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.