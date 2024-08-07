В России шахматистка отравила соперницу во время матча (видео)

Дагестанская шахматистка, похоже, хотела победить любой ценой

В Дагестане (РФ) участница чемпионата республики по шахматам подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Девушке стало плохо во время партии.

Об этом сообщает telegram-канал Shot. На место инцидента была вызвана экстренная помощь и полиция.

Полиция, изучив записи с камер наблюдения, обнаружила, что виновница перед стартом турнира подошла к столу соперницы и что-то вылила ей на доску. Предварительно, это была ртуть. Проводится проверка по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

По информации источника, у девушек был давний конфликт. Это является мотивом преступления.

Напомним, российский шахматист Сергей Карякин станет сенатором в Совете федерации РФ от аннексированного Россией Крыма. Сергей стал пропагандистом РФ после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, из-за чего его выгнали из международных соревнований. К слову, россияне придумали бывшему украинцу прозвище "Шахматный Иуда" из-за того, что тот призывал заблокировать в стране популярный шахматный портал Сhess.com.