Відомий російський футболіст-путініст відмовився давати гроші на війну проти України

Спортсмена звинуватили у РФ у відсутності патріотизму

Колишній півзахисник московського "Локомотива" та збірної Росії, затятий путініст Дмитро Тарасов потрапив у немилість організації "Ветерани Росії". Ті зажадали від нього гроші на допомогу так званим "бійцям СВО".

Тарасов знову зізнався, що любить Путіна, але гроші свої віддавати російським солдатам не збирається. Відповідний пост Дмитро опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Організація "Ветерани Росії" звернули увагу, що Тарасов подарував своїй дружині розкішний будинок за 190 мільйонів рублів (близько 85 млн грн), але нічого не зробив для російської армії.

"Я зіткнувся з тим, що громадська організація "Ветерани Росії" обмовляє мене. Вони кажуть, що я не патріот, не вмію витрачати гроші. Хто взагалі вирішує за мене, куди я витрачатиму свої зароблені гроші і як мені їх витрачати? Я їх витратив на сім’ю.

Голова звинуватив мене в тому, що краще я витратив би їх на покупку гуманітарних речей. Перед тим, як робити такі гучні заяви, ознайомтеся, будь ласка, з тим, що я вже робив. Нещодавно я допоміг Курську, який потребував. Я не просто допоміг, перевівши гроші, а поїхав своїми ногами та купив, що необхідно”, — заявив Тарасов.

Тарасов відомий тим, що у 2016 році у матчі Ліги Європи натягнув на себе майку із зображенням Володимира Путіна.

Дмитро Тарасов показав футболку із зображенням Путіна. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Росія перебуває під санкціями ФІФА та УЄФА через початок повномасштабного вторгнення в Україну. РФ критично важливо, щоб УЄФА зняв свій бан, тоді ФІФА скасує санкції автоматично. У 2023 році УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало справжню істерику у РФ.