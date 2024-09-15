Украинский футболист повторил знаменитый гол "Нелетучего голландца" (видео)

Юный украинец забил роскошный гол в Италии

Воспитанник киевского "Динамо", ныне выступающий за "Эмполи" U-20, Богдан Попов отличился суперголом в матче итальянской Примаверы. Юный футболист после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул страну.

17-летний Попов забил красивый мяч в ворота "Милана" U-20 в первом туре Примаверы. Об этом сообщает "Телеграф".

На 54-й минуте поединка нападающий блестяще развернулся в чужой штрафной, а затем переиграл кипера в ближнем бою. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "Милана" U-20.

Добавим, что Богдан повторил знаменитый гол легенды "Арсенала" Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла". Нидерландский футболист получил прозвище "Нелетучий голландец" из-за своей аэрофобии. Игрок, начиная с конца сезона 1994/95, полностью отказался от перелетов.

Отметим, после начала большой войны Попов уехал в Польшу, где выступал за "Гурник Забже". В чемпионате Польши U-17 Богдан забил 8 голов. В июле 2023 года украинец подписал контракт с "Эмполи".

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил свой дебютный гол за "Рому". Футболист перешел в стан Волков летом 2024 года.