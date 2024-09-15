"Лунину так повезло": жена футболиста "взорвала" Instagram фото в бикини

Девушка отлично справляется с работой модели

Жена вратаря сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова опубликовала в соцсетях горячую фотосессию. Накануне блогерша порадовала своих подписчиков яркими снимками.

Соответствующими фото Анастасия поделилась на своей странице в Instagram. Девушка, обладающая модельной внешностью, проводит розыгрыш бикини.

Для наглядности супруга футболиста примерила купальник белого цвета на себе, что вызвало восторг у подписчиков. "Лунину так повезло", "Огонь", — пишут пользователи.

Добавим, что Анастасия и Андрей узаконили свои отношения в марте 2021 года. Пара воспитывает сына, который родился в мае 2022 года.

Напомним, Лунин вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов 2023/24, после чего назвал жену своей "музой". Украинский футболист пропустил решающий матч против "Боруссии" Д, хотя сыграл важнейшую роль в успехе Сливочных в плей-офф турнира. Также украинский вратарь пропустил матч за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты", в котором Королевский клуб добыл уверенную победу со счетом 2:0. В начале сезона 2024/25 "Реал" продлил контракт с украинцем до лета 2030 года.