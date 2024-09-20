Платини предлагает революцию в футболе

Бывшему футбольному функционеру не нравится современная игра

Легенда футбола Мишель Платини считает, что футбол перестал быть зрелищным, а потому в игре миллионов назрели изменения. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило офсайда.

Бывший глава УЕФА предлагает сделать команды меньше — по десять игроков. Соответствующий комментарий Платини приводит rmcsport.

"Возможно, стоит убрать одного игрока и играть вдесятером. В прошлом веке мы играли составами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше, чем сегодня, они были не так сильны и двигались медленнее.

Так что, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков на поле – это освободило бы пространство. Люди моего поколения больше не смотрят футбол, потому что они не видят в игре себя.

Сейчас чаще делают передачи вперед, чем назад, много пасов во владение мячом. Я не критикую, но люди моего поколения, которые знали более атакующий футбол, не находят себя в нем", – сказал Платини.

Напомним, сборная Украины на старте Лиги наций проиграла Албании (1:2), затем уступила "Чехии" (2:3), после чего неожиданно поднялась в рейтинге ФИФА.