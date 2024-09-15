Довбик забил первый гол за "Рому": пострадала команда Малиновского (видео)

Украинский футболист забил дебютный гол в новом клубе

В воскресенье, 15 сентября, нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик забил свой первый гол в составе Волков. Украинец этим летом перешел в клуб из Серии А из испанской "Жироны".

В гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии сезона 2024/24 против "Дженоа" Артем открыл счет в игре. Об этом сообщает "Телеграф".

На 37-й минуте поединка Довбик, избежав офсайда, добил мяч в ворота после неудачного сейва вратаря хозяев Голлини. Арбитры долго рассматривали эпизод с помощью VAR, но все-таки засчитали взятие ворот. Таким образом, Довбик забил свой дебютный гол в чемпионате Италии.

Добавим, что полузащитник "Дженоа" украинец Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на игру против "Ромы". Перед этим матчем "Рома" с 2 очками шла на 17-й позиции, "Дженоа" с 4 баллами была 11-й.

Напомним, Довбик мог перейти в мадридский "Атлетико" этим летом, но "Рома" предложила украинцу лучшие условия. К слову, Артем был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге, ведь стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.