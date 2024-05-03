"Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются": в РФ высмеяли российских спортсменов

Голос российского биатлона прошелся по отечественным пловцам

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев фактически назвал российских пловцов тупыми. Те решили не ехать на Олимпиаду-2024, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) давал им такую возможность в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий Губерниев написал на своем Telegram-канале. Дмитрий поддержал российских гребцов, которые пытаются квалифицироваться на Игра, а также намекнул на тупость российских пловцов.

"Просто классная команда байдарочников и каноистов может не просто поехать в Париж, но и за медали там бороться! Сейчас олимпийский отбор в Венгрии… Пожелаем гребцам легкой воды!

Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку…" – написал Губерниев.

Напомним, Губерниев недавно пошел против системы, публично заявив, что Россия — неспортивная страна. Это он объяснил тем, что российские спортсмены практически не ведут борьбы на международной арене из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. К слову, в Госдуме поддержали Дмитрия, отметив, что на улицах российских городов можно встретить лишь алкашей, а не атлетов.