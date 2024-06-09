"Тяжелый случай": российская биатлонистка стала жертвой пропаганды

В санкциях против России спортсменка видит только "плюсы"

Пятикратная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко считает, что отстранение РФ от международных соревнований принесло пользу российскому биатлону. Ранее российские биатлонистки пожаловались на условия в Уфе.

Соответствующий комментарий Шевченко приводит sovsport.ru. Наталия считает, что из-за санкций все лучшие биатлонисты РФ выступают только на родине, вдохновляя юное поколение спортсменов.

– Как думаете, отстранение сильно влияет на российские биатлон и лыжные гонки? Можно заметить какой-то прогресс?

– Да, есть определенные плюсы. В плане российского спорта – только плюсы, потому что все топовые атлеты бегают в России, что развивает российский биатлон: больше трансляций, нас больше смотрят зрители.

Дети, которые занимаются биатлоном, могут посмотреть на всех спортсменов – раньше все лидеры уезжали на Кубки мира и их было нереально застать в России. Для них это большой плюс, больше ребят будут хотеть заниматься биатлоном, – сказала Шевченко.

В сети лишь посмеялись над словами Шевченко. пользователи отметили, что спортсменка стала жертвой пропаганды.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов неожиданно раскритиковал российские власти, которые, по его мнению, разбрасываются деньгами вместо того, чтобы помочь своим гражданам. А вот двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предрек развал олимпийского движения в ближайшие 5 лет по причине русофобии.