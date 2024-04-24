"Пляшут под китайскую дудку": в РФ внезапно ополчились против "братушек"

Голос российского биатлона внезапно набросился на Китай

Российский комментатор Дмитрий Губерниев указал на своеобразное отношение Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Китаю на фоне скандала с 23 китайскими пловцами, в допинг-пробах которых обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Недавно российскую фигуристку Камилу Валиеву наказала 4 годами дисквалификации за ту же "запрещенку".

Соответствующий комментарий Губерниева приводит "Матч ТВ". Неожиданно Дмитрий занял сторону США, а не китайский "братьев".

"Американцы абсолютно правы. WADA что, пляшет под китайскую дудку и ориентировано на китайские деньги? Как говорится, кому война, а кому мать родная. Это лишний раз говорит о том, как важно быть по‑настоящему великой страной.

Китай, США – к ним одно отношение, а к нам – немножко другое. Надо по‑прежнему заниматься родиной, Россией, поднимать экономику и поменьше обращать внимание на то, что там у них", – сказал Губерниев.

Накануне Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA из‑за ситуации с китайскими пловцами, которые избежали наказания, несмотря на положительные допинг-пробы. В то же время все результаты Валиевой были аннулированы.