У Сербії поставили Росію на місце

У Белграді проходить Конгрес IBU, на якому навіть не думають повертати Росію у світовий біатлон

Дедалі частіше звучать заклики про повернення Росії у світовий спорт, деякі спортивні федерації прогинаються під впливом РФ. Проте Міжнародний союз біатлоністів (IBU) знову заборонив росіянам і білорусам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою організації.

Про це повідомляє ТАСС. Представники РФ та Білорусі не зможуть змагатися навіть у нейтральному статусі.

У суботу, 28 вересня, у Белграді (Сербія) завершує роботу конгрес IBU. В організації зазначили, що питання відновлення національних федерацій Росії та Білорусі та допуску їх біатлоністів до змагань не було навіть включене до порядку денного засідання.

"Рішення конгресу від 2022 року залишиться в силі. Це означає, що російські спортсмени не братимуть участі у змаганнях. У правилах IBU немає положення про участь спортсменів у нейтральному статусі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, росіян та білорусів усунули від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева закликала європейців зняти "зомбі-ковпак" на тлі усунення російських спортсменів від міжнародних стартів. До речі, спортсменка підтримує війну в Україні, через що її навіть назвали кровожерною "Зайкою".