"Екатерина великолепная": жена Усика блеснула пышным бюстом (фото)

Жена боксера похвасталась красивой фигурой

Екатерина Усик, супруга чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), порадовала поклонников нежной фотосессией. В январе 2024 года Екатерина родила четвертого ребенка.

Соответствующие снимки Усик опубликовала на своей странице в Instagram. Екатерина поделилась с подписчиками нежными фото, собранными в одно видео.

"Екатерина великолепная", "Невероятная", "Огонь", — в сети с восторгом прокомментировали новые фото Екатерины.

Напомним, Усик угодил в неприятную историю в Польше, где его задержали пограничники. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр дал первый комментарий по поводу инцидента, поблагодарив польских пограничников, а также президента страны.

На следующий день в СМИ появилась первая версия задержания известного украинца. Сообщается, что поляки могли задержать чемпиона из-за его "неподходящего для полета состояния". Жена Усика после инцидента высмеяла поляков.

Сейчас Александр готовится к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри. В первом бою Усик победил "Цыганского короля" раздельным решением судей.