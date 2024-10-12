Бетербиев - Бивол: букмекеры согласились с Усиком

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита

В субботу, 12 октября, россияне Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО) проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Оба боксера давно не проживают на родине, однако Бетербиева многое связывает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Аналитики не сумели назвать однозначного фаворита в этой дуэли, однако небольшое предпочтение отдают Дмитрию. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, букмекеры считают, что у Бивола прекрасные шансы победить Бетербиева по итогам 12 раундов — коэффициент 2,20 против 7,50. В то же время вероятность победы нокаутом у Артура выше, чем у Дмитрия — коэффициент 2,70 против 6,00ю

Прогноз букмекеров на чемпионский бой Бетербиев — Бивол:

Favbet: (победа Бетербиева 2,10 — ничья 17,00 — победа Бивола 1,80)

Добавим, что специалисты фактически согласились с прогнозом украинского чемпиона Александра Усика, который в этом поединке поставил на победу Бивола. Украинец считает, что Дмитрий победит за счет отличной работы ног, защиты, контрударов и комбинаций.

Накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Во вторых, экс-жена Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего. Добавим, что украинский боксер Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBC и может стать одним из претендентов на титул в этой весовой категории.