Родилась в Крыму и хотела быть друзьями с будущим мужем: какой была жена Усика в юности

Екатерина Усик родила четырех детей

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина является важной частью его жизни. Она нашла себя в блогинге и благодаря этому вышла из тени мужа. Екатерина Усик активно ведет свои соцсети и показывает частную жизнь.

"Телеграф" решил выяснить, какова была жена Усика в молодости и как они познакомились с будущим мужем.

Что известно о Екатерине Усике

Екатерина Усик (девичья фамилия Хмелевская) родилась в 1986 году в городе Симферополь. Познакомилась она с будущим мужем, еще учась в школе в родном городе. Сначала они дружили, а потом влюбились.

Александр пригласил Екатерину и ее подруг поболеть за него в финале чемпионата Крыма. Хоть тогда он и проиграл в финале, но пригласил девушку на свидание, на что она согласилась. Девушка признавалась, что поначалу рассматривала Александра только как друга. Однако со временем все изменилось

В 2009 году пара сыграла свадьбу. Церемония прошла в Крыму в кругу близких и родственников. Позже у супругов родился первый ребенок.

В 2014 году, после аннексии Крыма, семья переехала в Киевскую область. Впоследствии они построили дом в Ворзеле.

Супруги воспитывают четырех детей: дочь Елизавета и сыновей Кирилла и Михаила. В январе 2024 года у пары родилась еще одна дочь Мария.

Екатерина Усик в молодости была скромным, верным и поддерживающим человеком, что стало основой его отношений с Александром. Она продолжает оставаться важной частью его жизни, обеспечивая стабильность и любовь в семье. Их история любви является примером подлинной партнерской поддержки и крепких семейных ценностей.

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