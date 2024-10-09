Без Беринчика, но с еще одним украинцем: названы все бои шоу Усик - Фьюри 2

Два украинца выступят на шоу в Саудовской Аравии

Стал известен полный андеркард вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 21 декабря Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. "Цыганский король" уже начал раскручивать поединок, оскорбляя украинца.

О всех боя реванша сообщил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х. Примечательно, что место в карде не нашлось чемпиону мира в легком весе Денису Беринчику, хотя, по слухам, украинец должен был драться на этом вечере бокса.

Добавим, что на шоу выступит другой украинец — Сергей Богачук. противостоять ему будет звездный узбекистанец Исраил Мадримов. Оба попытаются закрыть поражения.

Андеркард шоу Александр Усик – Тайсон Фьюри 2

Сергей Богачук – Исраил Мадримов

Мозес Итаума – Демси Маккин

Джонни Фишер – Дэвид Аллен

Деннис Макканн – Питер Макгрейл

Исаак Лоу – Ли Макгрегор

Андеркард шоу Александр Усик – Тайсон Фьюри 2

Напомним, в сентябре 2024 года в Лондоне состоялся большой вечер бокса Джошуа — Дюбуа. На шоу пришли и Усик, и Фьюри. "Цыганский король" по-дружески относился к украинцу, который побил его в мае 2024 года. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг 21 декабря.