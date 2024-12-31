Известная украинская спортсменка станет мамой (фото)

Спортсменка поделилась хорошей новостью в соцсетях

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила, что станет мамой. В 2024 году Ирина стала третьей на Олимпиаде в Париже.

Соответствующую публикацию Ирина разместила на своей странице в Instagram. Спортсменка также показала несколько фото с мужем и снимком УЗИ при беременности.

"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны.

2025 год, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", — написала Геращенко.

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк

К слову, Геращенко вышла замуж за легкоатлета Сергея Спильняка в августе 2019 года. Сергей также специализируется на прыжках в высоту.

Ранее сообщалось, что украинская каратистка и олимпийский призер Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Серебряная медалистка Игр-2020 родила девочку, которую назвали Николь.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис стал дедом. Его дочь Яна родила сына Александра от футболиста Бело-синих Кристиана Биловара. Новоиспеченный дедушка уже успел понянчить внука.