Мудрика допингом "заразила" корова? Спортивный врач оценил версию

В сети появляются все новые версии о том, как допинг мог попасть в организм футболиста

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик временно отстранен от футбола из-за допинг-скандала. В сети появилась новая версия попадания запрещенного вещества в организм спортсмена.

Журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz сообщил, что в лагере сборной Украины Мудрику в колено сделали инъекцию в виде стволовых клеток коровы. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале прокомментировал данную версию.

Согласно источникам Бурбаса, инъекцию Мудрику проводил хорватский физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия. А в корове, у которой изъяли стволовые клетки для инъекции мог находиться мельдоний.

Бабелюк считает версию с коровой маловероятной.

"Стволовые клетки – давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно использовать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента – жира, костного мозга или крови – во избежание иммунной реакции отторжения на кровь другого пациента. О том, чтобы брать это от животных вообще речи пока не идет в современном мире, ведь это опасно и не доказано, плюс собственные клетки справляются.

О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-нибудь минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем, как быть введенными.

Конечно же нельзя исключать какой-либо сценарий, но эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов", — написал Бабелюк.

Напомним, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако в его эффективность верят далеко не все. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Позднее за Мишу заступилась мама. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.