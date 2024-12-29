Известная украинская гимнастка завершила карьеру в 22 года (фото)

Украинка 18 лет отдала спорту

Именитая спортсменка, финалистка двух Олимпиад Мария Высочанская сообщила о завершении карьеры. Накануне попрощалась с профессиональным спортом украинская гимнастка Влада Никольченко.

О своем решении Мария написала на своей странице в Instagram. Девушка поблагодарила свою маму и тренеров за 18 лет в спорте.

"Мне не хватит и 1000 страниц, чтобы рассказать обо всех 18 годах меня в спорте. Написала этот пост, потому что только сейчас начинаю чувствовать, что готова вам сказать очень важные слова для меня. Я заканчиваю свою спортивную карьеру и вы больше не увидите меня на ковре.

Когда мне было 4 года, я даже не могла представить, что пройду такой путь в гимнастике, и в 14 тоже. Что буду чемпионкой Европы, призером чемпионата мира, финалисткой двух Олимпиад, нести олимпийский огонь и быть капитаном команды", — написала Высочанская.

Как выглядит Мария Высочанская

Мария Высочанская

Высочанская выступала в групповых упражнениях. Мария дважды брала "золото" на чемпионате Европы, дважды становилась серебряным призером и два раза выигрывала бронзу на этом уровне. Кроме того, она становилась третьей на чемпионате мира. В 2024 году Высочанская приняла участие в эстафете олимпийского огня.

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