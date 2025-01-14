Чемпионка Украины сбежала в Россию, изменив присяге

Спортсменка служила в Национальной гвардии Украины

Украинская спортсменка, специализирующаяся на гребле, Лариса Жалинская сбежала из страны в Москву. Женщина изменила присяге и уехала к оккупантам.

О своем побеге Лариса рассказала российским пропагандистам из RT. В интервью она назвала себя "русской", а также рассказала подробности своего побега.

Лариса отметила, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу. По словам Жалинской, она воспользовалась туристической визой, чтобы выехать из Украины. Затем в Польше она нашла перевозчика, который доставил ее в Минск, откуда она полетела в Москву на самолете. Также для побега она сделала второй загранпаспорт, не известив об этом воинскую часть.

"Мои действия многие квалифицируют как побег в Россию, но я бы не считала это побегом. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город — это город Приморск Запорожской области Российской Федерации, я всегда была русскоязычная", — заявила Жалинская.

Лариса Жалинская

Жалинская получила звание мастера спорта Украины международного класса по академической гребле в 2021 году. Она является бронзовой медалисткой чемпионата мира-2021 по академической гребле на эргометрах (тренажер). На ее счету победы в Кубке Украины, также она является многократным призером чемпионатов Украины.

Побег спортсменов из страны носит не единичный характер. К примеру, футболист юношеского состава "Шахтера" Александр Роспутько сбежал из расположения команды после еврокубкового матча в Бельгии и отправился в РФ. Горняки пригрозили футболисту судом.