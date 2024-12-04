Украинские киберспортсмены из команды Коноплянки сбежали из страны, воспользовавшись чемпионатом мира

Игроки после побега пожаловались на "обстоятельства"

Украинские киберспортсмены 26-летний Ярослав "byr9" Буряк и 20-летний Захар "Polbandana" Силедчик не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии. Недавно из страны сбежал известный футболист.

Примечательно, что эти двое представляли киберспортивную команду известного экс-футболиста Евгения Коноплянки kONO.ECF. Кроме того, не вернулся на родину 22-летний Владислав "Qweall" Пивкин, выезжавший за границу как участник сборной, однако не игравший на турнире, передает telegram-канал ukrainecsgo

"На самом деле очень хотел бы быть дома с семьей, с девушкой, но чтобы развиваться в карьере и не стоять на месте, нужно искать возможности адекватных условий.

Даже играть матчи с блекаутами очень сложно, не говоря о психологической составляющей. А все результаты украинских киберспортсменов только от тех, кто находится за границей.

Я люблю Украину и в будущем вернусь, но с нынешними обстоятельствами тяжело строить там карьеру", – сказал Polbandana.

"Как всем стало известно, я временно не вернулся в Украину после турнира. На это решение повлияли объективные обстоятельства, возникшие в моей жизни и федерация была своевременно предупреждена о них.

И да, я хочу жить и строить карьеру в Украине.

Но, к сожалению, одного желания маловато, нужна поддержка и условия для профессионального развития", — написал Буряк на своем telegram-канале.

Добавим, что в Саудовской Аравии сборная Украины проиграла 3 матча из 5 и вылетела после группового этапа.

Ярослав "byr9" Буряк ще півроку тому критикував тих, хто незаконно покинув Україну

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.