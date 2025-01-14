Чемпіонка України втекла до Росії, зрадивши присягу

Спортсменка служила у Національній гвардії України

Українська спортсменка, яка спеціалізується на веслуванні, Лариса Жалінська втекла з країни до Москви. Жінка зрадила присягу та поїхала до окупантів.

Про свою втечу Лариса розповіла російським пропагандистам із RT. В інтерв’ю вона назвала себе "руською", а також розповіла подробиці своєї втечі.

Лариса зазначила, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям почали надавати відпустки із правом виїзду за кордон. За словами Жалінської, вона скористалася туристичною візою, щоб виїхати з України. Потім у Польщі вона знайшла перевізника, який доставив її до Мінська, звідки вона полетіла до Москви літаком. Також для втечі вона зробила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

"Мої дії багато хто кваліфікує як втечу до Росії, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є руською за національністю, моє рідне місто — це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна”, — заявила Жалінська.

Лариса Жалінська

Жалінська отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування у 2021 році. Вона є бронзовою медалісткою чемпіонату світу-2021 з академічного веслування на ергометрах (тренажер). На її рахунку перемоги у Кубку України, також вона є багаторазовою призеркою чемпіонатів України.

Втеча спортсменів із країни носить не поодинокий характер. Наприклад, футболіст юнацького складу "Шахтаря" Олександр Роспутько втік із розташування команди після єврокубкового матчу в Бельгії й вирушив до РФ. Гірники пригрозили футболістові судом.