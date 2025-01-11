Муж Свитолиной выиграл престижный турнир благодаря украинскому "допингу" (фото)

Спортсмен победил перед стартом Australian Open-2025

В субботу, 11 января, Гаэль Монфис, французский теннисист и муж самой титулованной украинской теннисистки Элины Свитолиной, выиграл титул на хардовом турнире АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия). К слову, Элина подходит к новому сезону после травмы ноги.

Монфис в финале Окленда победил Зизу Бергса из Бельгии со счетом 6:3, 6:4. Француз установил достижение в Новой Зеландии, передает BTU.

Гаэль провел свой 35-й финал на уровне АТР-тура и завоевал 13-й чемпионский титул. В 38 лет и 4 месяца француз стал самым возрастным чемпионом АТР-тура с 1990 года и вторым старейшим в истории с 1977 года, когда 43-летний австралиец Кен Розуолл стал победителем турнира в Гонконге.

Элина в сторис Instagram поздравила мужа, а также поделилась "секретом" победы француза в Новой Зеландии.

"Заряжен борщем", — пошутила Свитолина, намекнув, что именно это блюдо принесло успех мужу.

Отметим, Элина и Гаэль женаты с июля 2021 года. Пара воспитывает дочь Скай, которая родилась в октябре 2022 года.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью Скай

Напомним, в 2024 году Свитолина отпраздновала юбилей. В межсезонье Элина снялась для модного глянца.