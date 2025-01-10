В России предложили объединиться с США против Китая

Уникальная ситуация возникла в спорте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова хочет вместе с США реорганизовать работу Всемирного антидопингового агентства (WADA). К слову, WADA применила санкции к РФ, но Россия продолжает платить деньги этой организации.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Светлана обвинила США в шантаже WADA, но при этом хочет партнерства со Штатами. Американцы фактически выступают против китайского влияния на WADA.

"Конфликт США с WADA – это очень серьезная претензия и повод наказать американцев в международных соревнованиях. США бунтует, не оплачивая членские взносы в WADA. Россия же договорилась с WADA по оплате взносов, мы не бунтуем в отличие от американцев. У нас есть задолженность, потому что чисто физически не можем перевести деньги.

Россия не отказывается от обязательств перед WADA. Многие наши спортсмены тестируются за рубежом, и оплата членских взносов нам самим важна. А США шантажируют WADA, отказываясь погашать долги. Решить проблему можно другим путем.

Предлагаю США объединиться с Россией для того, чтобы реорганизовать работу WADA. А бунтовать в одиночку смысла нет", – сказала Журова.

В сети высмеяли Журову, которая одновременно обвиняет США и в то же время хочет объединиться с Вашингтоном, чтобы провести реформы в WADA.

Отметим, в США ополчились против WADA из-за скандала в плавании. Американцы отказались платить ежегодный взнос организации из-за китайских пловцов, которых уличили в употреблении допинга, однако не приняли никаких мер.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и без гимна, а также с рядом других ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.