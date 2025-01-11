Украинская шахматистка завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Спортсменка впервые в карьере выиграла индивидуальную медаль на таком уровне

В Монте-Карло (Монако) завершился чемпионат Европы по шахматам (блиц). Накануне на чемпионате мира по блицу легендарный украинский шахматист Василий Иванчук эмоционально воспринял неудачу.

Об успехе украинской шахматистки Анны Ушениной (10 очков) на Евро сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины в telegram. Украинка стала второй после 13 туров среди 122 участников, которые боролись за награды по швейцарской системе.

Победу на соревнованиях одержала Александра Мальцевская из Польши (10,5 очка), "бронзу" выиграла Александра Костенюк (10 очков) из Швейцарии, которая уступила украинке по дополнительным показателям.

В топ-50 вошли еще 7 представительниц Украины:

21. Наталья Жукова – 8

24. Елизавета Гребенщикова – 8

28. Анастасия Гнатышин – 8

35. Инна Гапоненко – 7,5

36. Юлия Осьмак – 7,5

39. Анастасия Рахмангулова – 7,5

42. Божена Поддубная – 7…

Анна Ушенина выиграла серебро на ЧЕ-2025 по блицу

Для Ушениной это первая медаль на индивидуальном чемпионате Европы. До этого украинка выиграла командное континентальное первенство в обычных шахматах в 2013 году, а также брала "серебро" (2015 год) и дважды "бронзу" (2009, 2017).

Напомним, на ЧМ-2024 по рапиду организаторы запретили норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену играть в джинсах. К слову, на ЧМ по блицу норвежец был допущен к соревнованиям, хотя он также пришел на игру в джинсах.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.