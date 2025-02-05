Путин закинул 8 шайб в одном матче: в России уверяют, что не поддавались главе Кремля (видео)

Прославленный в прошлом хоккеист работает на пропаганду Кремля

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что президенту РФ Владимиру Путину никто не поддается, когда тот играет в хоккей. К слову, глава Кремля считает, что именно он придумал аналог Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. Он оскорбил западных журналистов, отметив, что у Путина просто есть талант "быть в нужное время в нужном месте".

"Мне д*билы-журналисты западные после игр в Сочи звонят и спрашивают: "Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?"

Я им отвечаю: "Разве вы не видите, что он играет с нами в одной пятерке против таких же любителей, как и он". Но самое интересное: чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина.

Из нынешних политиков, судя по всему, некого ставить на коньки. Кроме Ангелы Меркель в свое время", – заявил Фетисов.

В сети высмеяли Фетисова. Пользователи неоднократно видели, как защитники разбегаются перед Путиным, когда тот движется в сторону чужих ворот. Добавим, что Путин из-за проблем со здоровьем несколько лет не играет в хоккей. В последний раз он публично выходил на лед в декабре 2021 года.

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Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой Федерации. К слову, организация официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.