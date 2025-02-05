Путін закинув 8 шайб в одному матчі: у Росії запевняють, що не піддавалися голові Кремля (відео)

Прославлений у минулому хокеїст працює на пропаганду Кремля

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну ніхто не піддається, коли той грає у хокей. До речі, глава Кремля вважає, що саме він вигадав аналог Національної хокейної ліги (НХЛ) у Росії.

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. Він образив західних журналістів, зазначивши, що Путін просто має талант "бути в потрібний час у потрібному місці".

"Мені д*біли-журналісти західні після ігор у Сочі дзвонять і запитують: Знову він забив 6-7 голів. Ви, мабуть, піддаєтеся?

Я їм відповідаю: "Хіба ви не бачите, що він грає з нами в одній п’ятірці проти таких самих любителів, як і він". Але найцікавіше: щоб забити гол у хокеї, треба бути у потрібний час у потрібному місці. Це якраз про Володимира Володимировича Путіна.

З нинішніх політиків, зважаючи на все, немає кого ставити на ковзани. Крім Ангели Меркель свого часу", – заявив Фетісов.

У мережі висміяли Фетісова. Користувачі неодноразово бачили, як захисники розбігаються перед Путіним, коли той рухається у бік чужих воріт. Додамо, що Путін через проблеми зі здоров'ям кілька років не грає у хокей. Востаннє він публічно виходив на лід у грудні 2021 року.

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Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) після засідання ради вирішила не допускати збірну Росії з хокею до програми чемпіонатів світу, які пройдуть у 2026 році під егідою Федерації. До речі, організація офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.