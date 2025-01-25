"Россия всегда несет хорошее в этот мир": хоккеист с украинскими корнями продался за рубли
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Спортсмен несколько лет выступает в Россит
Американский хоккеист украинского происхождения, нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хмелевский призывает вернуть Россию на международную спортивную арену. Отметим, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.
Соответствующий комментарий Хмелевского приводит "Матч ТВ". Хоккеист с 2022 года играет в лиге Путина.
– Вы за кого голосовали?
– Это не секрет – за Дональда Трампа.
– Вы думаете, что-то изменится при нем в мире? Пустят ли сборную России на Олимпиаду?
– Я не знаю, это не мое решение.
Но считаю, что Россия должна выступать на Кубке мира и Олимпиаде, не говоря уже о чемпионатах мира.
Это мегасуперстрана, которая всегда несет хорошее в этот мир.
Я считаю, что русский хоккей очень сильный, и сборная России должна выступать на всех уровнях, – сказал Хмелевский.
Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что НХЛ из-за допуска российских хоккеистов должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон.