Спортсмен несколько лет выступает в Россит

Американский хоккеист украинского происхождения, нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хмелевский призывает вернуть Россию на международную спортивную арену. Отметим, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.

Соответствующий комментарий Хмелевского приводит "Матч ТВ". Хоккеист с 2022 года играет в лиге Путина.

– Вы за кого голосовали?

– Это не секрет – за Дональда Трампа.

– Вы думаете, что-то изменится при нем в мире? Пустят ли сборную России на Олимпиаду?

– Я не знаю, это не мое решение.

Но считаю, что Россия должна выступать на Кубке мира и Олимпиаде, не говоря уже о чемпионатах мира.

Это мегасуперстрана, которая всегда несет хорошее в этот мир.

Я считаю, что русский хоккей очень сильный, и сборная России должна выступать на всех уровнях, – сказал Хмелевский.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что НХЛ из-за допуска российских хоккеистов должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон.