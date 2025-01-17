В США поддержали главного спортсмена-путиниста

Хоккеист открыто поддерживает президента РФ, но НХЛ его принимает с радостью

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о погоне россиянина Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. К слову, у канадца есть украинские корни.

Соответствующий комментарий Беттмэн дал в подкасте Real Kyper & Bourne на Sportsnet. По словам функционера, Овечкин играет за "Вашингтон", а не Россию.

– Россия сейчас не участвует во многих турнирах. Они не участвуют в Олимпийских играх, в МЧМ. Сейчас в нашем спорте происходит по-настоящему крутая вещь: Овечкин близок к тому, чтобы побить один из величайших рекордов. Это все осложняется тем, что он русский?

– Нет… Что? То, что он может побить рекорд?

– Да.

– У нас очень открытая лига, гостеприимная. Насколько нам известно, он играет за "Вашингтон Кэпиталс". Он не играет за Россию.

И тот факт, что он может приблизиться к рекорду, побить рекорд, что никто не считал возможным, многое говорит о нем и "Кэпиталс". Вот в чем суть, – сказал Беттмэн

Отметим, Овечкин поддерживает президента РФ Владимира Путина. Более того, именно он основал движение Putin Team. Добавим, что россиянин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что НХЛ из-за допуска российских хоккеистов должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон.