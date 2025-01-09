Советский чемпион жаждет извинений от Запада

Бывший хоккеист считает, что Запад должен извиниться перед Россией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов жаждет извинений от Запада за отстранение российских спортсменов от международных соревнований. К слову, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит metaratings.ru. Вячеслав выступает против возвращения РФ в мировой хоккей без флага и гимна.

– Допуск пловцов под конец 2024 года – сигнал, что и в хоккее ситуация с допуском может поменяться?

– А на каких основаниях вернулись пловцы? Я не понимаю людей, которые хотят вернуться на международную арену без флага и гимна, и выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий.

Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться.

Хоккей – это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед.

В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага – это не для наших хоккеистов, – заявил Фетисов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер‑министра Канады. При этом Трамп уточнил, что данный пост вскоре будет называться "губернатором Канады".