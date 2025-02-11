"Принцип справедливости": Италия допустила Z-лыжника к соревнованиям

Спортсмен будет выступать под флагом РФ

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии допустили российского лыжника, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до старта. Спортсмен будет соревноваться под флагом РФ, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает ТАСС. Организаторы при этом отметили, что спорт должен быть пространством справедливости.

"Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия.

Мы также видим сложную проблему, которая имеет как спортивное, так и социальное измерение. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики и представляет спортивный аспект соревнований Moonlight Classic Seiser Alm", — гласит сообщение.

Отметим, Большунов посетил так называемый "митинг Путина" в марте 2022 года, поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого от спортсмена отвернулись западные спонсоры. Добавим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила РФ от соревнований. Турнир в Италии проходит не под эгидой FIS.