Известный теннисист пустился во все тяжкие

Спортсмен попался на употреблении метамфетамина

Венесуэльский теннисист, 245-я ракетка мира Гонсало Оливейра получил отстранение от соревнований за употребление метамфетамина. Накануне на употреблении этого же запрещенного вещества попался украинский паралимпиец.

Об этом сообщает metro. Положительная проба была сдана теннисистом 25 ноября на "Челленджере" в Мансанильо (Мексика).

Сообщается, что отстранение Гонсало вступило в силу 17 января 2025-го. Пока идет рассмотрение дела, он не может участвовать в турнирах, тренировать или посещать соревнования, санкционированные международными теннисными организациями. Отмечается, что у Оливейры не было терапевтического исключения на приём этого вещества.

Добавим, что известный теннисист Ник Кирьос высмеял ситуацию, опубликовав в Instagram музыкальную тему из американского телесериала "Во все тяжкие" — криминальной драмы, повествующей об учителе химии, ставшим наркобароном, который вместе с одним из своих учеников изготавливает метамфетамин.

"Стероиды — это хорошо, но это дико. Мир тенниса сошел с ума", — прокомментировал ситуацию Кирьос.

Напомним, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако специалисты отрицают его эффективность. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации. Добавим, что в сети появилась информация о вскрытии пробы B Мудрика.