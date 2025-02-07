"Cтарый русофоб": в РФ набросились на друга Украины

Известный спортсмен выступает против возвращения россиян на Олимпийские игры

Бывший хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек считает, что Россию нельзя допускать на Олимпийские игры-2026. Недавно Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

Соответствующий комментарий Гашека приводит "Чемпионат". По его словам, российская команда на Играх будет рекламировать войну в Украине.

— На ваш взгляд, возможно ли, что сборную России допустят на Олимпиаду-2026?

— Это было бы огромной ошибкой. Олимпиада стала бы крупной рекламой российской агрессии. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить, — сказал Гашек.

В российском сегменте Интернета тут же набросились на прославленного спортсмена. Россияне называют Гашека русофобом и не только.

Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента организации с 19 по 21 марта. Накануне в РФ назвали имя идеального кандидата на этот пост.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны оккупантов. Кроме того, хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.