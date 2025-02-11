"Принцип справедливості": Італія допустила Z-лижника до змагань

Спортсмен виступатиме під прапором РФ

Організатори лижних перегонів Sudtirol Moonlight Classic в Італії допустили російського лижника, триразового олімпійського чемпіона Олександра Большунова до старту. Спортсмен змагатиметься під прапором РФ, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє ТАСС. Організатори при цьому наголосили, що спорт має бути простором справедливості.

Спорт повинен бути простором справедливості, поваги та міжнародного взаєморозуміння, які в наш час необхідні як ніколи. Зрештою рішення про те, чи може спортсмен брати участь у змаганнях, повинні ґрунтуватися на принципах спорту, справедливості та милосердя.

Ми також бачимо складну проблему, яка має як спортивний, так і соціальний вимір. Команда Moonlight Classic дистанціюється від будь-якої політичної полеміки і представляє спортивний аспект змагань Moonlight Classic Seiser Alm", — говорить повідомлення.

Зазначимо, Великунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ до України. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Додамо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від змагань. Турнір в Італії відбувається не під егідою FIS.