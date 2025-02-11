Рус

"Принцип справедливості": Італія допустила Z-лижника до змагань

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Російські спортсмени на мітингу Путіна, Большунов у червоній шапці Новина оновлена 11 лютого 2025, 12:13
Російські спортсмени на мітингу Путіна, Большунов у червоній шапці. Фото twitter.com/la_kuzdec

Спортсмен виступатиме під прапором РФ

Організатори лижних перегонів Sudtirol Moonlight Classic в Італії допустили російського лижника, триразового олімпійського чемпіона Олександра Большунова до старту. Спортсмен змагатиметься під прапором РФ, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє ТАСС. Організатори при цьому наголосили, що спорт має бути простором справедливості.

Спорт повинен бути простором справедливості, поваги та міжнародного взаєморозуміння, які в наш час необхідні як ніколи. Зрештою рішення про те, чи може спортсмен брати участь у змаганнях, повинні ґрунтуватися на принципах спорту, справедливості та милосердя.

Ми також бачимо складну проблему, яка має як спортивний, так і соціальний вимір. Команда Moonlight Classic дистанціюється від будь-якої політичної полеміки і представляє спортивний аспект змагань Moonlight Classic Seiser Alm", — говорить повідомлення.

Зазначимо, Великунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ до України. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Додамо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від змагань. Турнір в Італії відбувається не під егідою FIS.

Теги:
#Лижний спорт #Лижні гонки #Олександр Большунов