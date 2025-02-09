Умер молодой боксер, получивший смертельный удар в чемпионском бою

Спортсмен умер в больнице из-за кровоизлияния в мозг

Ирландский боксер Джон Коуни скончался после травмы, полученной во время боксерского поединка. На шоу бокса в Манчестере Чисора — Валлин 10 ударами гонга почтили память боксера.

О смерти талантливого боксера сообщает The Guardian. Коуни в чемпионском поединке проиграл валлийцу Натану Хауэллсу. Бой состоялся неделю назад в Белфасте (Северная Ирландия).

В 9-м раунде 28-летний боксер оказался в нокдауне. Сразу после завершения боя спортсмена увезли в больницу, где он провел около недели. Джону поставили диагноз кровоизлияние в мозг, а затем сделали операцию. К сожалению, врачи не сумели спасти спортсмена.

Добавим, что Джон являлся чемпионом мира во втором полулегком весе по второстепенной версии Celtic. Ирландец впервые в карьере проиграл бой.

Джон Коуни

Джон Коуни и Эдди Хирн

В Манчестере почтили память Коуни

Напомним, в декабре 2024 года не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамба. Боксер умер спустя неделю после победного боя. Кроме того, профессиональный боксер Хассан Мгая из Танзании скончался в возрасте 29 лет. Спортсмена не стало всего через несколько дней после проигранного нокаутом боя.