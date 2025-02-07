Спортсменка оставила награды себе, несмотря на решение международных организаций

Известная российская фигуристка Камила Валиева, которая находится под покровительством президента РФ Владимира Путина, не вернула медали за победы на турнирах, где она выступала под допингом. Валиева была признана виновной в употреблении запрещенного вещества.

Валиева должна вернуть 9 медалей, в том числе за победу на чемпионате Европы, и 13 миллионов рублей призовых (около 5 млн грн). Об этом сообщает sports.ru.

Невероятно, но в России считают, что Валиева поступила правильно, оставив медали себе.

"И правильно сделала Валиева, что не вернула медали. Не забывайте о том, какой беспредел устроили не только с Камилой, но и со всеми российскими спортсменами. Это просто безобразие! Западные спортсмены могут принимать допинг, оправдывая его простудой, и им это прощают. А к нашим спортсменам придираются со страшной силой.

А Камила Валиева – умница и молодец, она заслужила эти медали. Она достойно прошла этот путь, когда ее терроризировал Международный союз конькобежцев (ISU)", – сказал президент "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.