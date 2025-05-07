Favbet Foundation организует также тематические мероприятия для детей

Матюха Андрей Валерьевич как президент Favbet Foundation координирует поддержку спортивного сектора Украины. Основная цель инициатив фонда — развитие инфраструктуры и рост потенциала будущих чемпионов.

Андрей Матюха и Favbet Foundation: практические навыки для безопасного спорта

Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи реализует направление по подготовке спортсменов и тренеров в области базовых медицинских знаний. В частности, фонд организовал серию обучающих мероприятий, посвященных оказанию первой медицинской помощи. В реализации программы приняли участие специалисты организации FAST, специализирующейся на соответствующей подготовке.

В 2025 году уже проведено 10 таких тренингов. Общее количество привлеченных участников на данный момент составляет 212 человек. Это представители различных спортивных дисциплин, включая тех, кто работает в национальных командах. По предоставленным данным, к программе уже присоединились члены десяти сборных команд Украины по различным видам спорта.

Фонд декларирует, что в рамках этой инициативы планируется охватить более 1800 участников. Таким образом, на базовый уровень обучения по оказанию помощи в критических ситуациях смогут выйти как молодые спортсмены, так и опытные специалисты. Это касается как ученических команд, так и тренерского состава.

Матюха Андрей Валерьевич рассматривает эту программу как часть системного подхода к обеспечению безопасных условий для занятий спортом. По словам представителей фонда, подготовка к экстренным обстоятельствам является неотъемлемой составляющей организации тренировочного процесса. Цель — не только распространить знания, но и заложить механизм действий в случае неотложных ситуаций во время соревнований или тренировок.

Эти тренинги направлены на практическое закрепление навыков, которые могут быть критически важными в ситуациях риска. Подготовленность тренеров и спортсменов повышает общий уровень ответственности в спортивной среде, а также способствует развитию инфраструктуры безопасности в рамках спортивных учреждений.

Матюха Андрей Валерьевич через Favbet Foundation поддерживает молодых спортсменов

Второе направление, которое развивает Favbet Foundation под руководством Матюхи Андрея Валерьевича, — это помощь украинским атлетам в подготовке к международным соревнованиям. Фонд предоставляет финансовую поддержку, организационную помощь и информационное сопровождение.

Молодые спортсмены получают:

средства на участие в турнирах;

поддержку медийного присутствия;

советы и наставничество.

Матюха Андрей Валерьевич убежден, что системная помощь юным талантам позволит Украине достойно выступать на мировой арене. Именно поэтому фонд работает над тем, чтобы устранить барьеры, которые могут мешать спортсменам реализовать свой потенциал.

Матюха Андрей Валерьевич направляет Favbet Foundation на поддержку детского спорта

Favbet Foundation уделяет особое внимание детскому и любительскому спорту. Андрей Матюха убежден: фундамент будущего спорта закладывается с раннего возраста. Фонд направляет ресурсы на создание доступной инфраструктуры в различных регионах страны.

Один из примеров — благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках благотворительной программы Favbet Kids, которую осуществляет Favbet Foundation. Ее результат — открытие бесплатных спортивных секций в Киеве:

футбол;

баскетбол;

бокс;

борьба.

Программа ориентирована на детей из малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц и семей военных. Матюха Андрей Валерьевич акцентирует внимание на необходимости равного доступа к спорту в условиях социальных вызовов.

Детские турниры и события: спорт как инструмент формирования навыков

Favbet Foundation организует тематические мероприятия для детей. В клубе SpartaBox прошли зимние соревнования, во время которых участники испытали свои силы в эстафетах и командных играх. Мероприятие имело не только спортивную, но и образовательную цель.

По словам тренеров, подобные активности способствуют развитию выносливости, взаимодействия и самодисциплины. Именно через такие события спорт становится инструментом воспитания.

Даже в условиях нестабильной ситуации в стране Favbet Foundation обеспечивает детям платформу для позитивного развития и интеграции в здоровую среду.

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation инвестируют в цифровую грамотность детей

Favbet Foundation поддерживает не только спортивные, но и образовательные инициативы. В 2023 году более 5500 учеников получили наборы с инвентарем и принадлежностями для обучения. Кроме того, 352 подростка прошли базовые курсы по информационным технологиям.

Матюха Андрей Валерьевич считает, что современное образование должно охватывать как физическое, так и интеллектуальное развитие. Благодаря таким проектам подростки получают первый опыт в сфере цифровых профессий.

Этот подход создает предпосылки для формирования поколения, способного отвечать на вызовы современного мира.

Инициативы Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи: влияние через системную поддержку

Favbet Foundation во главе с Андреем Матюхой демонстрирует, как благотворительные инициативы способны влиять на стратегию развития спорта в стране. Результаты работы:

повышение осведомленности о добропорядочности в спорте;

активизация детских секций;

поддержка профессионального спорта.

Матюха Андрей Валерьевич подчеркивает, что в центре деятельности — развитие человека. И именно через инвестиции в образование, спорт и этику можно сформировать стабильную основу для будущего Украины.