Favbet Foundation організовує також тематичні заходи для дітей

Матюха Андрій Валерійович як президент Favbet Foundation координує підтримку спортивного сектора України. Основна мета ініціатив фонду — розвиток інфраструктури та зростання потенціалу майбутніх чемпіонів.

Андрій Матюха і Favbet Foundation: практичні навички для безпечного спорту

Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи реалізує напрям з підготовки спортсменів і тренерів у сфері базової медичної обізнаності. Зокрема, фонд організував серію навчальних заходів, присвячених наданню першої медичної допомоги. У реалізації програми взяли участь фахівці організації FAST, що спеціалізується на відповідній підготовці.

У 2025 році вже проведено 10 таких тренінгів. Загальна кількість залучених учасників на цей момент становить 212 осіб. Це представники різних спортивних дисциплін, включно з тими, хто працює у національних командах. За наданими даними, до програми вже приєдналися члени десяти збірних команд України з різних видів спорту.

Фонд декларує, що в межах цієї ініціативи планується охопити понад 1800 учасників. Таким чином, на базовий рівень навчання з надання допомоги у критичних ситуаціях зможуть вийти як молоді спортсмени, так і досвідчені фахівці. Це стосується як учнівських команд, так і тренерського складу.

Матюха Андрій Валерійович розглядає цю програму як частину системного підходу до забезпечення безпечних умов для занять спортом. За словами представників фонду, підготовка до екстрених обставин є невід’ємною складовою організації тренувального процесу. Мета — не лише поширити знання, а й закласти механізм дій у разі невідкладних ситуацій під час змагань чи тренувань.

Ці тренінги спрямовані на практичне закріплення навичок, які можуть бути критично важливими у ситуаціях ризику. Підготовленість тренерів і спортсменів підвищує загальний рівень відповідальності у спортивному середовищі, а також сприяє розвитку інфраструктури безпеки в межах спортивних закладів.

Матюха Андрій Валерійович через Favbet Foundation підтримує молодих спортсменів

Другий напрям, який розвиває Favbet Foundation під орудою Матюхи Андрія Валерійовича, — це допомога українським атлетам у підготовці до міжнародних змагань. Фонд надає фінансову підтримку, організаційну допомогу й інформаційний супровід.

Молоді спортсмени отримують:

кошти на участь у турнірах;

підтримку медійної присутності;

поради й наставництво.

Матюха Андрій Валерійович переконаний, що системна допомога юним талантам дозволить Україні гідно виступати на світовій арені. Саме тому фонд працює над тим, щоби зняти бар’єри, які можуть заважати спортсменам реалізовувати свій потенціал.

Матюха Андрій Валерійович спрямовує Favbet Foundation на підтримку дитячого спорту

Favbet Foundation особливу увагу приділяє дитячому та аматорському спорту. Андрій Матюха переконаний: фундамент майбутнього спорту закладається з раннього віку. Фонд спрямовує ресурси на створення доступної інфраструктури у різних регіонах країни.

Один із прикладів — благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв" реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує фонд Favbet Foundation.. Її результат — відкриття безоплатних спортивних секцій у Києві:

футбол;

баскетбол;

бокс;

боротьба.

Програма орієнтована на дітей з малозабезпечених родин, внутрішньо переміщених осіб і сімей військових. Матюха Андрій Валерійович акцентує на необхідності рівного доступу до спорту в умовах соціальних викликів.

Дитячі турніри та події: спорт як інструмент формування навичок

Favbet Foundation організовує тематичні заходи для дітей. У клубі SpartaBox пройшли зимові змагання, під час яких учасники випробували свої сили в естафетах і командних іграх. Захід мав не лише спортивну, а й освітню мету.

Зі слів тренерів, подібні активності сприяють розвитку витривалості, взаємодії та самодисципліни. Саме через такі події спорт стає інструментом виховання.

Навіть в умовах нестабільної ситуації в країні Favbet Foundation забезпечує дітям платформу для позитивного розвитку та інтеграції в здорове середовище.

Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation інвестують у цифрову грамотність дітей

Favbet Foundation підтримує не лише спортивні, а й освітні ініціативи. У 2023 році понад 5500 учнів отримали набори з інвентарем і приладдям для навчання. Крім того, 352 підлітки пройшли базові курси з інформаційних технологій.

Матюха Андрій Валерійович вважає, що сучасна освіта має охоплювати як фізичний, так і інтелектуальний розвиток. Завдяки таким проєктам підлітки отримують перший досвід у сфері цифрових професій.

Цей підхід створює передумови для формування покоління, здатного відповідати на виклики сучасного світу.

Ініціативи Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи: вплив через системну підтримку

Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою демонструє, як благодійні ініціативи здатні впливати на стратегію розвитку спорту в країні. Результати роботи:

підвищення обізнаності щодо доброчесності у спорті;

активізація дитячих секцій;

підтримка професійного спорту.

Матюха Андрій Валерійович наголошує, що в центрі діяльності — розвиток людини. І саме через інвестування в освіту, спорт та етику можливо сформувати стабільну основу для майбутнього України.