Блохин называл его чудаком: чем известен футболист Гармаш, которого мобилизовали

Игрок прославился своими выходками во время матчей

В пятницу, 28 ноября, Киевский городской ТЦК и СП сообщил о мобилизации знаменитого украинского футболиста Дениса Гармаша. Полузащитник прославился, выступая за "Динамо" и сборную Украины.

Что нужно знать

Гармаш был мобилизован в одно из подразделений ВСУ

Футболист прославился не только благодаря своей игре

Полузащитник часто попадал в скандалы

"Телеграф" вспоминает самые известные выходки одиозного футболиста. Его ненавидели болельщики соперников, а иногда даже собственные фанаты.

"Украинский Зидан"

Гармаш — "футболист-зажигалка". Хавбек вспыхивал мгновенно и терял контроль над ситуацией. Из-за этого его часто удаляли с поля. Самое эпичное удаление произошло в игре "Шахтер" – "Динамо" в апреле 2019 года. Тогда "Шахтер" прошел "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины, а Гармаш получил прямую красную карточку за удар головой Жуниора Мораеса.

Скандальные удаления Гармаша

Подобное удаление в финале ЧМ-2006 получил француз Зинедин Зидан, ударивший итальянца Марко Матерацци.

Блохин назвал чудаком

Во время матча "Заря" — "Динамо" (0:5) Гармаш получил желтую карточку за оскорбление арбитра. Главный тренер Бело-синих тут же заменил Дениса, понимая, что он вскоре может получить красную карточку. После игры он назвал футболиста "чудаком".

Чудак… извините, вырвалось. Но действительно, что у человека в голове — я не знаю, невменяемый просто был. Но, молодой, будем учить. Олег Блохин

Шутка про бомбу

Бывший партнер Гармаша по юношеской сборной Украины (U-19) Темур Парцвания рассказывал, что Денис очень любил пошутить. К примеру, в аэропорту Ирландии он сказал, что в его чемодане бомба, из-за чего его на несколько часов увели на досмотр. К слову, юношеская команда Украины с Гармашем выиграла Евро-2009.

Как-то раз ездили в Ирландию на турнир. Проходим осмотр в аэропорту, тут Гармаш решил пошутить. Его чемодан взяли на осмотр, а он говорит — там бомба. Ну в Ирландии ребята серьезные, забрали его в кабинет, часа два ждали Дениса, пока его осмотрят с ног до головы. Думали, что террорист. Гармаш всегда мог хорошо пошутить. Темур Парцвания

Скандал с Porsche

В 2017 году в Киеве из автомата расстреляли Porsche Panamera Гармаша. По информации СМИ со ссылкой на правоохранителей, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе. Футболист подал в суд на коммунальное предприятие, обслуживавшее паркинг, на котором расстреляли его авто.

Морозюк боялся жить с Гармашем

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк рассказывал, что во время выступлений с Гармашем за турецкий "Ризеспор" его поселили рядом с Денисом. После этого он съехал с квартиры, опасаясь за свою жизнь.

Я в Турции жил на квартире, и его поселили подо мной. Когда он заехал в квартиру, я съехал. Там была газовая плита, чисто на баллонах. И я боялся, что он рано или поздно не закроет конфорку, и дом просто взорвется. Я съехал на базу. Помню, в первые дни реально не мог уснуть. Ему говорю: "Проверь плиту". А он смеется, говорит: "Я хочу всех отравить". Николай Морозюк

Жесты болельщикам

Гармаш часто срывался на фанатов Горняков. Особенно запомнились его скандальные жесты в адрес болельщиков "Шахтера".

