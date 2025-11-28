Блохін називав його чудаком: чим відомий футболіст Гармаш, якого мобілізували

Гравець прославився своїми витівками під час матчів

У п’ятницю, 28 листопада, Київський міський ТЦК та СП повідомив про мобілізацію знаменитого українського футболіста Дениса Гармаша. Півзахисник прославився, виступаючи за "Динамо" та збірну України.

Що потрібно знати

Гармаш був мобілізований в один із підрозділів ЗСУ

Футболіст прославився не лише завдяки своїй грі

Півзахисник часто потрапляв у скандали

"Телеграф" згадує найвідоміші витівки одіозного футболіста. Його ненавиділи вболівальники суперників, а інколи навіть власні фанати.

"Український Зідан"

Гармаш — "футболіст-запальничка". Хавбек спалахував миттєво і втрачав контроль над ситуацією. Через це його часто видаляли з поля. Найепічніше видалення відбулося у грі "Шахтар" — "Динамо" у квітні 2019 року. Тоді "Шахтар" пройшов "Динамо" у 1/4 фіналу Кубка України, а Гармаш отримав пряму червону картку за удар головою Жуніора Мораеса.

Скандальні видалення Гармаша

Подібне вилучення у фіналі ЧС-2006 отримав француз Зінедін Зідан, який вдарив італійця Марко Матерацці.

Блохін назвав чудаком

Під час матчу "Зоря" — "Динамо" (0:5) Гармаш отримав жовту картку за образу арбітра. Головний тренер Біло-Синіх Олег Блохін відразу замінив Дениса, розуміючи, що він незабаром може отримати червону картку. Після гри він назвав футболіста "чудаком".

Чудак… вибачте, вирвалося. Але справді, що в людини в голові — я не знаю, шалений просто був. Але, молодий, навчатимемо. Олег Блохін

Жарт про бомбу

Колишній партнер Гармаша по юнацькій збірній України (U-19) Темур Парцванія розповідав, що Денис дуже любив пожартувати. Приміром, в аеропорту Ірландії він сказав, що у його валізі бомба, через що його на кілька годин відвели на огляд. До речі, юнацька команда України з Гармашем виграла Євро-2009.

Якось їздили до Ірландії на турнір. Проходимо огляд в аеропорту, тут Гармаш вирішив пожартувати. Його валізу взяли на огляд, а він каже — там бомба. Ну в Ірландії хлопці серйозні, забрали його до кабінету, години дві чекали Дениса, поки його оглянуть з ніг до голови. Думали, що терорист. Гармаш завжди міг добре пожартувати. Темур Парцванія

Скандал із Porsche

2017 року в Києві з автомата розстріляли Porsche Panamera Гармаша. За інформацією ЗМІ із посиланням на правоохоронців, причиною розстрілу могли стати борги футболіста за ігри на тоталізаторі. Футболіст подав до суду на комунальне підприємство, яке обслуговувало паркінг, де розстріляли його авто.

Морозюк боявся жити з Гармашем

Колишній капітан "Динамо" Микола Морозюк розповідав, що під час виступів із Гармашем за турецький "Різеспор" його поселили поряд із Денисом. Після цього він з’їхав із квартири, побоюючись за своє життя.

Я в Туреччині жив на квартирі, і його поселили піді мною. Коли він заїхав до квартири, я з’їхав. Там була газова плита, що чисто на балонах. І я боявся, що він рано чи пізно не закриє конфорки, і будинок просто вибухне. Я з’їхав на базу. Пам’ятаю, у перші дні реально не міг заснути. Йому говорю: "Перевір плиту". А він сміється, каже: "Я хочу всіх отруїти". Микола Морозюк

Жести вболівальникам

Гармаш часто зривався на фанів. Особливо запам’яталися його скандальні жести на адресу уболівальників "Шахтаря".

