Новый тренер "Динамо" и тайный Бекхэм в "Шахтере": лучшие мемы о еврокубковых матчах

Игровой день в Лиге конференций подарил украинским любителям футбола немало эмоций

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" безвольно проиграло "Омонии" (0:2), а донецкий "Шахтер" с трудом обыграл "Шемрок Роверс" (2:1) в 4-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украинцы отреагировали на события вокруг матчей мемами и шутками.

"Шахтер" победил "Шемрок Роверс" в Ирландии

"Динамо" проиграло "Омонии" в Никосии. Тренерский штаб Бело-синих во главе с Александром Шовковским покинул команду

Сеть отреагировала шутками и мемами на игры украинских клубов в ЛК

Пользователи шутили о новом главном тренер "Динамо", а также отметили талант полузащитника "Шахтера" Егора Назарины, которого сравнили с Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает "Телеграф".

Денис Попов привез пенальти на ровном месте

Киевляне неплохо играли в первом тайме, но результат на табло

Второй гол вырубил "динамовцев"

"Омония" побеждает "Динамо"

"Динамо" пыталось взять очки, но...

У киевского клуба большие проблемы с клубами из Кипра

Кипрские клубы - криптонит для "Динамо"

По итогам матча тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды

Полный видеообзор матча "Омония" — "Динамо"

"Шахтер" долго не мог открыть счет в матче

Егор "Украинский Бекхэм" Назарина вышел на замену и прямым ударом со штрафного забил гол

Валерий Бондарь сделал ключевой сейв в матче, когда вратарь уже был отыгран

Вратарь Горняков Кирилл Фесюн часто играл за пределами своей штрафной, как это делает немец Мануэль Нойер

Горняки победили, но пропустили в концовке матча

"Шахтер" фактически обеспечил себе евровесну, а у "Динамо" большие проблемы

Полный видеообзор матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).

"Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 5-м туре дончане сыграют против "Хамруна" (11.12.2025).