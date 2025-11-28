Укр

Новый тренер "Динамо" и тайный Бекхэм в "Шахтере": лучшие мемы о еврокубковых матчах

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Егор Назарина и Александр Шовковский Новость обновлена 28 ноября 2025, 01:18
Егор Назарина и Александр Шовковский. Фото Getty Images

Игровой день в Лиге конференций подарил украинским любителям футбола немало эмоций

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" безвольно проиграло "Омонии" (0:2), а донецкий "Шахтер" с трудом обыграл "Шемрок Роверс" (2:1) в 4-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украинцы отреагировали на события вокруг матчей мемами и шутками.

  • "Шахтер" победил "Шемрок Роверс" в Ирландии
  • "Динамо" проиграло "Омонии" в Никосии. Тренерский штаб Бело-синих во главе с Александром Шовковским покинул команду
  • Сеть отреагировала шутками и мемами на игры украинских клубов в ЛК

Пользователи шутили о новом главном тренер "Динамо", а также отметили талант полузащитника "Шахтера" Егора Назарины, которого сравнили с Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает "Телеграф".

Денис Попов привез пенальти на ровном месте
Денис Попов привез пенальти на ровном месте
Киевляне неплохо играли в первом тайме, но результат на табло
Киевляне неплохо играли в первом тайме, но результат на табло
Второй гол вырубил "динамовцев"
"Омония" побеждает "Динамо"
"Динамо" пыталось взять очки, но...
У киевского клуба большие проблемы с клубами из Кипра
У киевского клуба большие проблемы с клубами из Кипра
Кипрские клубы - криптонит для "Динамо"
По итогам матча тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды
Полный видеообзор матча "Омония" — "Динамо"
"Шахтер" долго не мог открыть счет в матче
Егор "Украинский Бекхэм" Назарина вышел на замену и прямым ударом со штрафного забил гол
Валерий Бондарь сделал ключевой сейв в матче, когда вратарь уже был отыгран
Вратарь Горняков Кирилл Фесюн часто играл за пределами своей штрафной, как это делает немец Мануэль Нойер
Горняки победили, но пропустили в концовке матча
"Шахтер" фактически обеспечил себе евровесну, а у "Динамо" большие проблемы
Полный видеообзор матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).

"Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 5-м туре дончане сыграют против "Хамруна" (11.12.2025).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Динамо Киев #ФК Шемрок Роверс #ФК Омония #Лига конференций