Новый тренер "Динамо" и тайный Бекхэм в "Шахтере": лучшие мемы о еврокубковых матчах
Игровой день в Лиге конференций подарил украинским любителям футбола немало эмоций
В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" безвольно проиграло "Омонии" (0:2), а донецкий "Шахтер" с трудом обыграл "Шемрок Роверс" (2:1) в 4-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украинцы отреагировали на события вокруг матчей мемами и шутками.
- "Шахтер" победил "Шемрок Роверс" в Ирландии
- "Динамо" проиграло "Омонии" в Никосии. Тренерский штаб Бело-синих во главе с Александром Шовковским покинул команду
- Сеть отреагировала шутками и мемами на игры украинских клубов в ЛК
Пользователи шутили о новом главном тренер "Динамо", а также отметили талант полузащитника "Шахтера" Егора Назарины, которого сравнили с Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает "Телеграф".
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).
"Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 5-м туре дончане сыграют против "Хамруна" (11.12.2025).