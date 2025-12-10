"Фиорентина" - "Динамо": прогноз на "матч жизни" в Лиге конференций

Бело-синие — андердоги противостояния

В четверг, 11 декабря, "Динамо" и "Фиорентина" сыграют поединок 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Фиорентиной" во Флоренции (Италия)

Киевляне — аутсайдеры встречи

Искусственный интеллект ставит на ничью

Прогноз букмекеров на матч "Фиорентина" — "Динамо"

По мнению букмекеров, украинский гранд — аутсайдер встречи. Об этом сообщает favbet. На успех киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 6,80. В то же время ничья и поражение "динамовцев" более вероятны — коэффициенты 4,90 и 1,45 соответственно.

Специалисты оценили вероятность победы чемпиона Украины в 14%, а триумф хозяев — в 66%. Добавим, что аналитики называют счет 1:1 самым вероятным исходом встречи.

Прогноз ИИ на матч "Фиорентина" — "Динамо"

По мнению ИИ Grok, матч "Фиорентина" — "Динамо" обещает быть напряженным, но не слишком результативным. Grok отдает предпочтение Фиалкам, однако ждет ничью со счетом 1:1. Добавим, что в случае неудачи Бело-синие могут потерять шансы на выход в плей-офф ЛК.

Матч "Фиорентина" — "Динамо" состоится на стадионе "Артемио Франки". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В заключительном, шестом, туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).