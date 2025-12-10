"Фіорентина" — "Динамо": прогноз на "матч життя" у Лізі конференцій

Біло-сині — андердоги протистояння

У четвер, 11 грудня, "Динамо" та "Фіорентина" зіграють поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Фіорентина" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Фіорентиною" у Флоренції (Італія)

Кияни – аутсайдери зустрічі

Штучний інтелект ставить на нічию

Прогноз букмекерів на матч "Фіорентина" — "Динамо"

На думку букмекерів, український гранд є аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє favbet. На успіх киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,80. Водночас нічия та поразка "динамівців" ймовірніші — коефіцієнти 4,90 і 1,45 відповідно.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги чемпіона України у 14%, а тріумф господарів – у 66%. Додамо, що аналітики називають рахунок 1:1 найімовірнішим результатом зустрічі.

Прогноз ШІ на матч "Фіорентина" — "Динамо"

На думку ШІ Grok, матч "Фіорентина" — "Динамо" обіцяє бути напруженим, але не надто результативним. Grok віддає перевагу Фіалкам, проте чекає на нічию з рахунком 1:1. Додамо, що у разі невдачі Біло-Сині можуть втратити шанси на вихід у плей-оф ЛК.

Матч "Фіорентина" — "Динамо" відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У завершальному, шостому турі, 3-го за силою єврокубка столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).