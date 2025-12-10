"Хамрун" - "Шахтер": букмекеры и ИИ дали прогноз на матч Лиги конференций

Горняки — фавориты противостояния

В четверг, 11 декабря, "Шахтер" сыграет гостевой поединок 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Хамруна". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" встретится с "Хамруном" в Та-Али (Мальта)

Горняки — безоговорочные фавориты встречи

Искусственный интеллект ожидает уверенную победу дончан

Прогноз букмекеров на матч "Хамрун" — "Шахтер"

По мнению букмекеров, Горняки — безоговорочные фавориты противостояние. Об этом сообщает favbet.

На победу "Шахтера" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,38. В то же время ничья и триумф хозяев менее вероятны — коэффициенты 5,25 и 8,05 соответственно. Добавим, что аналитики оценили вероятность успех гостей в 70% против 12% — за "Хамрун".

Прогноз ИИ на матч "Хамрун" — "Шахтер"

По мнению ИИ Grok, "Шахтер" — явный фаворит благодаря классу, опыту и форме. ИИ считает, что игра, вероятно, завершится уверенной победой дончан со счето 3:1.

Поединок "Хамрун" — "Шахтер" пройдет на Национальном стадионе. Накануне "Телеграф", сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).