Усман Дембеле пошел в историю футбола

В понедельник, 22 сентября, в театре Шатле (Париж, Франция) состоялась 69-я церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе — "Золотой мяч". По итогам прошлого сезона лучший футболистом мира стал французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Об этом сообщает "Телеграф". Второе место в голосовании занял испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Дембеле в сезоне 2024/25 вместе с ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, француз с парижанами выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дошел до финала Клубном чемпионата мира. В прошлой кампании Усман забил 35 голов и сделал 16 ассистов в 53 играх на клубном уровне.

Лучшим молодым футболистом мира стал испанец Ламин Ямаль из "Барселоны". Лучшим тренером признали испанца Луиса Энрике из ПСЖ. Лучшим голкипером планеты стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма из "Ман Сити", а лучшим бомбардиром швед Виктор Дьекереш из "Арсенала". Клубом года стал французский "Пари Сен-Жермен".

Полное видео церемонии "Золотой мяч-2025"

Напомним, в прошлом году победу в голосовании одержал испанский центрхав "Манчестер Сити" Родри. Добавим, что перед церемонией "Золотой мяч-2025" прогремел скандал. Дело в том, что российские пропагандисты распространили информацию о переименовании трофея Яшина. Кроме того, второй год подряд "Реал" Мадрид бойкотирует награду.