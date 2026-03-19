Ціна успіху: вид ніг "короля" баскетболу викликає огиду (фото)

Американець багато віддав, щоб стати зіркою баскетболу

У threads набрав популярності знімок ніг знаменитого баскетболіста Леброна Джеймса на прізвисько "Король Джеймс". Спортсмена під час відпочинку зняли папараці.

Що потрібно знати

Джеймс — один із найкращих баскетболістів в історії

За 23 роки професійного спорту Леброн сильно травмував ноги

Вигляд стоп спортсмена шокує

Фото лівої стопи Леброна наробило шуму в мережі через великі деформації. Баскетболіст страждає від різноманітних хронічних хвороб.

Ноги спортсмена — це наочна ілюстрація того, яку ціну платить тіло за 23 роки екстремальних навантажень у професійному баскетболі.

На обох стопах помітний виражений важкий вальгус (Hallux Valgus), через який великі пальці сильно відхилені всередину до інших пальців. Це викликано поєднанням особливостей механіки стопи та носінням специфічного взуття.

Крім того, Леброн страждає на патологію під назвою молоткоподібні пальці (пальці зафіксовані у зігнутому положенні). Це сталося через постійний тиск вузьких високих баскетбольних кросівок та перенесених травм.

У сезоні 2022/23 Джеймс продовжував грати з розривом сухожилля на правій стопі. А на початку 2024 року баскетболіст страждав від тендинопатії малогомілкового м’яза лівого гомілкостопа — цей стан вражає м’язи, які відповідають за стабілізацію стопи. На початку 2026 року у нього загострився артрит лівої стопи, через що баскетболіст пропустив низку ігор. До речі, у 2026 році Леброн, за інформацією ЗМІ, відмовився від алкоголю та змінив свій раціон, щоб знизити вагу та зменшити навантаження на ноги.

Довідка: Леброн Джеймс — чотириразовий чемпіон НБА, найкращий бомбардир ліги за всю історію, триразовий олімпійський чемпіон, деякі вважають його найкращим баскетболістом в історії. Наразі виступає за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Раніше повідомлялося про скандал у збірній України з баскетболу. Провідні гравці проігнорували виклик до національної команди.