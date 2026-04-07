"Шахтер" - АЗ: прогноз на матч Лиги конференций

Специалисты дали неоднозначный прогноз на игру

В четверг, 9 апреля, Горняки сыграют в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — АЗ.

Что нужно знать

"Шахтер" примет АЗ в Польше

Аналитики отдают предпочтение нидерландцам

ИИ верит в успех Горняков

По мнению букмекеров, в этой игре нет явного фаворита. Об этом сообщает "Телеграф".

Коэффициенты не победу хозяев и гостей практически равны — 2,66 за "Шахтер" против 2,70 за АЗ. А вот в 2-матчевом противостоянии ситуация другая. Нидерландцы — безоговорочные фавориты — коэффициент 2,07 за дончан и 1,67 за алкмарцев.

Добавим, что по мнению vbet, встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 (коэффициент 5,90).

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что первая игра между командами завершится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу "Шахтера".

Редакция "Телеграф" ставит на победу Горняков со счетом 2:0 в первой игре.

Матч "Шахтер" — АЗ состоится в Кракове на стадионе "Мейски". Ответная игра пройдет в Алкмаре 16 апреля. Победиль 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).