"Шахтар" — АЗ: прогноз на матч Ліги конференцій

Фахівці дали неоднозначний прогноз на гру

У четвер, 9 квітня, Гірники зіграють у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — АЗ.

Що потрібно знати

"Шахтар" прийме АЗ у Польщі

Аналітики віддають перевагу нідерландцям

ШІ вірить в успіх Гірників

На думку букмекерів, у цій грі нема явного фаворита. Про це повідомляє "Телеграф".

Коефіцієнти не перемогу господарів та гостей практично рівні – 2,66 за "Шахтар" проти 2,70 за АЗ. А ось у 2-матчевому протистоянні ситуація інша. Нідерландці — беззаперечні фаворити — коефіцієнт 2,07 за донеччан і 1,67 за алкмарців.

Додамо, що на думку vbet, зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 5,90).

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що перша гра між командами завершиться з рахунком 1:1 або 2:1 на користь "Шахтаря".

Редакція "Телеграф" ставить на перемогу Гірників із рахунком 2:0 у першій грі.

Матч "Шахтар" — АЗ відбудеться у Кракові на стадіоні "Мейскі". Гра-відповідь пройде в Алкмарі 16 квітня. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал турніру, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).