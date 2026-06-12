"Кости как у 85-летней": российская топ-фигуристка загремела в больницу

Спортсменка как никто другой знает цену успеха

Известная российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева оказалась на операционном столе. Спортсменка решилась на хирургическое вмешательство на ногах.

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Об успешной операции на ногах Евгения сообщила на своей странице в Instagram. Из-за профессионального спорта 26-летняя девушка давно имеет проблемы с костями.

Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно, теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! Евгения Медведева

Евгения Медведева после операции на ногах/Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Евгения Медведева после операции на ногах/Фото: instagram.com/jmedvedevaj

В прошлом году Медведева призналась, что ей предстоит операция из-за сильной деформации стоп (вальгус). Это мешало ей ходить, бегать и прыгать. Ранее фигуристка рассказывала о проблемах с костями. Врачи обнаружили у нее остеопороз.

Меня вылечили серьезным уколом и конской дозой витамина D. Из-за чего этот остеопороз? Как раз из-за недоедания, сильных нагрузок. Они очень много витаминов и минералов берут из мышц. Если в мышцах их не остается, они начинают их брать из костей. То есть мало ела, много работала, плюс стресс. Остеопороз был в серьезной форме. Мне сказали: "Такие кости у бабушек в 85 лет, мы только бабушкам такое колем, но тебе вколем, потому что дальше жить надо как-то". А мне тогда было 18. Евгения Медведева

Справка: Медведева — одна из самых успешных российских фигуристок современности. Евгения — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования). Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019). Двукратная победительница (2016, 2017) и серебряный призёр чемпионатов Европы (2018).

Выступление Медведевой на Олимпиаде-2018

Выступление Медведевой на Олимпиаде-2018

Медведева открыто не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину, но 24 февраля 2022 года, в день начала большой войны, оставила короткий комментарий в Instagram, пожелав, "чтобы это быстрее закончилось, как страшный сон".

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского фигурного катания. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.